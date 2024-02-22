في محاولة لاغتياله.. مسحلون مجهولون يطلقون النار على موكب قائد فصيل “جيش سورية الحرة” المقرب من الأمريكيين

أقدم مسلحون مجهولون على إطلاق النار بشكل مباشر على موكب يضم قائد فصيل “جيش سورية الحرة” العقيد “فريد القاسم” في محاولة لاغتياله ضمن مخيم الركبان الواقع عند مثلث الحدود السورية – الأردنية – العراقية، وذلك بعد مشاركته في حفل تكريم متفوقين في مدارس مخيم الركبان، دون ورود معلومات عن إصابته، وسط حالة استنفار لعناصر الفصيل في المخيم.

ويتألف الفصيل من آلاف المقاتلين مدعومين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتشرف على عمليات تدريبهم عسكرياً وتعزيز تواجدهم ورفع القدرات القتالية ضمن منطقة الـ55 عند مثلث الحدود السورية– الأردنية – العراقية، التي تضم قاعدة “التنف” التابعة للقوات الأمريكية.

وفرضت قوات “التحالف الدولي” اسم العقيد “فريد حسام القاسم”، كقائد لفصيل “جيش سورية الحرة” الذي كان يعرف سابقاً باسم “جيش مغاوير الثورة”.

وفي 24 أيلول من العام الفائت 2023، أوعزت القيادة المركزية الأمريكية بعزل قائد فصيل جيش “مغاوير الثورة” العقيد مهند أحمد الطلاع من منصبه وعينت المدعو “فريد حسام القاسم” لقيادة الفصيل، ولا يزال يقود الفصيل حتى يومنا.