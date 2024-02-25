في محاولة لقتله.. مواطن يتعرض للطعن بسلاح أبيض في مدينة اللاذقية

محافظة اللاذقية: أصيب مواطن بجروح بليغة إثر تعرضه للطعن بسلاح أبيض من قبل شخصين “أب وابنه” في محاولة منهما لقتله، بعد مشاجرة بينهم نتيجة خلافات قديمة في حي المشروع السابع بمدينة اللاذقية، في حين تم نقل المصاب إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج وهو في حالة حرجة.

ويأتي ذلك استمرارا للفوضى والفلتان الأمني في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام.

وأشار المرصد السوري في 22 شباط الجاري إلى أن عنصرا في الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام قتل مواطن وسرق دراجته في بلدة بريف دمشق.

وفي التفاصيل: فقد طلب عنصر في الفرقة الرابعة من أحد المواطنين أن يوصله لإحدى النقاط العسكرية على دراجة نارية وعند وصولهما إلى جبل الحصن في بلدة فليطة بمنطقة القلمون بريف دمشق، فتح العنصر النار على المواطن وأرداه قتيلاً وسرق دراجته ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة.

تزامن ذلك مع دخول دورية أمنية تابعة لأمن الدولة إلى البلدة إثر الحادثة.