في محاولة للحد من الفوضى والفلتان الأمني.. قوات النظام تبدأ بحملة أمنية في أطراف مدينة درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات النظام بدأت صباح اليوم الأحد بحملة أمنية برفقة المسلحين الموالين لها، حيث تقوم بتمشيط منطقة الشياح والنخلة الواقعة بأطراف درعا البلد ضمن مدينة درعا، بحثاً عن خلايا مسلحة ومنها خلايا تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية”، إذ تعيش درعا فوضى وفلتان أمني كبير يتمثل بعمليات اغتيال وقتل واختطاف من قبل مجهولين في غالب الأحيان.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن مسلحين مجهولين، عمدوا بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، إلى استهداف مفرزة الأمن العسكري في بلدة سحم الجولان ضمن منطقة حوض اليرموك، بريف درعا الغربي، بالأسلحة الرشاشة، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

كما نشر المرصد السوري يوم أمس الأول، أن مسلحين مجهولين، عمدوا إلى استهداف منزل أحد عناصر الفيلق الخامس، الذي أنشأته روسيا، عبر قنبلة يدوية، وذلك في بلدة صيدا بريف درعا الشرقي، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 747 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 493، وهم: 138 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و15 طفل، إضافة إلى 216 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و93 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 22 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.