في مداهمة للأمن العام.. اعتقال قيادي سابق في لواء شهداء اليرموك بريف درعا ومصادرة أسلحة وذخائر

في مداهمة للأمن العام.. اعتقال قيادي سابق في لواء شهداء اليرموك بريف درعا ومصادرة أسلحة وذخائر

محافظة درعا: نفّذت قوات الأمن العام عملية مداهمة في بلدة الشجرة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، أسفرت عن العثور على كميات من الأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصال، كانت مخبأة داخل منزل يعود لقيادي سابق في فصيل لواء شهداء اليرموك.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد تمت مصادرة المضبوطات دون تسجيل أي اشتباكات أو مواجهات خلال تنفيذ المداهمة.

ويُشار إلى أن لواء شهداء اليرموك كان ينشط في المنطقة قبل عام 2018، وكان يُعد من أبرز الفصائل المسلحة التي كانت تسيطر على أجزاء من حوض اليرموك خلال سنوات النزاع.

وفي 19 نيسان الجاري، شنت قوات “الأمن العام” اليوم حملة أمنية واسعة في بلدة دير البخت شمالي محافظة درعا، بهدف جمع السلاح العشوائي المنتشر في المنطقة.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، شهدت البلدة انتشاراً مكثفاً للعناصر الأمنية، تخلله عمليات دهم وتفتيش، إلى جانب تعميمات صدرت للمدنيين تدعوهم إلى تسليم السلاح في مقر الجمعية الخيرية داخل البلدة

ويشار إلى أن مناطق درعا شهدت في الأشهر الأخيرة تصاعداً لافتاً في عمليات الاغتيال والانفلات الأمني.