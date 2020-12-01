في مشهد اعتيادي.. اغتيال لاجئ عراقي متعاون مع قوى الأمن الداخلي “الأسايش” في مخيم “الهول” جنوبي شرقي الحسكة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل لاجئ من الجنسية العراقية برصاص مسلحين يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في دويلة “الهول” جنوبي شرقي الحسكة، حيث عمدوا إلى اغتيال اللاجئ عبر مسدس كاتم للصوت، أمام خيمته في القسم الثالث من دويلة “الهول”.

ونشر المرصد السوري، في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مسلحين يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” عمدوا إلى اغتيال لاجئ من الجنسية العراقية متواجد ضمن القسم الرابع لمخيم “الهول” في الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة الحسكة.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن اللاجئ العراقي الذي جرى اغتياله اليوم يعمل في بيع الخبز لدى “الإدارة المدنية” لمخيم “الهول”، وتعد عملية الاغتيال التي حصلت اليوم هي الرابعة التي تطال لاجئين من الجنسية العراقية متعاونين وعاملين مع “قسد” والإدارة المدنية في مخيم “الهول” منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم.