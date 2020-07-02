قوات النظام والأهالي يمنعون مدرعات أمريكية من المرور في ريف تل تمر.. والقوات الأمريكية تعترض دورية روسية تدخلت لفض التجمعات ضدها هناك

أبلغت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عددا من أهالي الدردارة وعناصر من قوات النظام قطعوا الطريق أمام مدرعات أمريكية، عند “جسر الدردارة” الواقع في ريف “تل تمر” الغربي، ومنعوها من المرور.

وتدخلت دورية للقوات الروسية في فض الخلاف بين القوات الأمريكية والأهالي مع عناصر قوات النظام لكن دون جدوى، حيث اجبروها على العودة من طريق آخر.

وفي سياق ذلك، اعترضت المدرعات الأمريكية دورية للقوات الروسية في قرية عين العبد، بعد مرورها من هناك.

ويتكرر المشهد بشكل شبه يومي، حول تصاعد حدة المشاحنات بين القوات الأمريكية من جهة، والقوات الروسية من جهة أُخرى ضمن مناطق ريف محافظة الحسكة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم، تمركز لدورية عسكرية تابعة للقوات الأميركية، عند قرية وانك الواقعة على مدخل مدينة المالكية (ديريك)، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن القوات الأميركية تستنفر في المنطقة لاعتراض أي دورية روسية تحاول دخول المالكية، بدورها كثفت القوات الروسية خلال ساعات المساء دورياتها ضمن ريف المالكية (ديريك)، حيث جابت ليل أمس قرى واقعة عند الحدود السورية – التركية وصولاً إلى قريتي كاسان وقسر ديب، قبل أن تتجه صباح اليوم الخميس إلى قريتي سويديك و شكر خاج جنوبي المالكية.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، قيام القوات الأمريكية باعتراض دورية لـ”الشرطة الروسية” في محيط مدينة المالكية شمال شرق الحسكة، حيث كانت الأخيرة متوجهة نحو معبر سيمالكا عند الحدود السورية – العراقية، لتتمركز عدة مدرعات أمريكية على طريق المعبر وتقطع الطريق أمام الدورية الروسية.