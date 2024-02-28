في هجومين متتاليين.. مقتل وإصابة 11 شخصا بينهم 6 مدنيين بضربات جوية تركية على ريف الحسكة

محافظة الحسكة: أصيب 6 مدنيين بجروح متفاوتة، نتيجة غارة مزدوجة نفذتها طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي، استهدفت سيارة مدنية حاولت إجلاء الجرحى في الاستهداف الأول لسيارات تابعة لقوى السوتورو السريانية عند مدخل المالكية، وقرية خان الجبل بريف الحسكة.

وأشار المرصد السوري قبل قليل، إلى أن 3 عناصر من قوى السوتورو السريانية قتلوا وإصابة اثنان آخران بجروح جراء استهداف طائرة مسيّرة تركية لـ 4 سيارات، بينها سيارتين قرب قوس مدخل المالكية، وقرية خان الجبل على طريق خانا سري – المالكية بريف الحسكة.

وبذلك، يرتفع إلى 66 تعداد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” لشمال وشمال شرق سوريا، منذ مطلع العام 2024، تسببت بمقتل 18 شخص، بالإضافة لإصابة أكثر من 21 شخص آخر بجراح متفاوتة بينهم سيدة و3 أطفال وعنصر من قوات النظام وعنصر من قوى الأمن الداخلي، والقتلى هم:

– 14 من القوات العسكرية العاملة ضمن مناطق الإدارة الذاتية

– 3 من قوات النظام

– 1 مدني

وتوزعت الاستهدافات على النحو الآتي:

– 54 استهداف على الحسكة، أسفر عن مقتل 3 من قوات النظام، و11 من العسكريين و1 مدني

– 4 استهدافات على الرقة، أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين.

– 8 استهدافات على ريف حلب