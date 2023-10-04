في هجومين منفصلين.. مقتل عنصر أمني ومدني في مدينة الصنمين بدرعا

في هجومين منفصلين.. مقتل عنصر أمني ومدني في مدينة الصنمين بدرعا

محافظة درعا: رصد نشطاء المرصد السوري عمليتي اغتيال منفصلتين في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حيث استهدف مسلحون مجهولون عنصرا بـ أمن الدولة في المدينة، مما أدى إلى مقتله على الفور.

كما قتل مواطن نتيجة استهدافه بالرصاص المباشر في مدينة الصنمين.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 394 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 317 شخصا، هم:

-107 مدني بينهم 6 سيدات و5 أطفال

– 25 من المتهمين بترويج المخدرات.

-143 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها بينهم امرأة

– 20 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها

– 10 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

– 8 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” وانضموا لأجهزة النظام الأمنية

– 2 من العاملين لصالح حزب الله اللبناني بينهم قيادي

– 1 من المتعاونين مع الميليشيات الإيرانية.

– 1 من المقاتلين السابقين في “جبهة النصرة سابقاً”.