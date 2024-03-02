في هجومين لخلايا “التنظيم” على نقاط عسكرية لقوات النظام والدفاع الوطني.. استشهاد مواطنين اثنين من رعاة الأغنام في بادية حمص

في هجومين لخلايا “التنظيم” على نقاط عسكرية لقوات النظام والدفاع الوطني.. استشهاد مواطنين اثنين من رعاة الأغنام في بادية حمص

شن عناصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” هجوماً على نقطة عسكرية تابعة للدفاع الوطني في منطقة جب الجراح في بادية حمص مساء أمس، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين أسفرت عن استشهاد مواطنين اثنين من رعاة الأغنام كانوا في محيط النقطة العسكرية، كما شن عناصر من خلاياً “التنظيم” يستقلون دراجات نارية هجوماً آخر على حاجز “المكب” التابع لقوات النظام في ذات المنطقة، مما أدى لهروب غالبية رعاة الأغنام والبدو من المنطقة بعد الهجومين.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 155 قتيلاً منذ مطلع العام 2024، هم:

22 من تنظيم “الدولة الإسلامية” على يد قوات النظام والميليشيات.

115 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 13 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية، قتلوا في 61 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص.

و18 مدني بينهم طفل بهجمات التنظيم في البادية

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 21 عملية في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل 32 من العسكريين بينهم 7 من الميليشيات الموالية لإيران، و5 من التنظيم، و3 مدنيين بينهم 2 من العاملين في جمع الكمأة

– 30 عملية في بادية حمص، أسفرت عن مقتل 50 من العسكريين بينهم 3 من الميليشيات الموالية لإيران، و14 من التنظيم، واستشهاد 8 مدنيين.

– 5 عمليات في بادية الرقة، أسفرت عن مقتل 14 من العسكريين، و3 من التنظيم.

– 4 عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 16 من العسكريين، واستشهاد 7 مدنيين بينهم طفل.

– 1 عملية في بادية حلب، أسفرت عن مقتل 3 من الميليشيات الموالية لإيران