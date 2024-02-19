في هجومين متتاليين.. مقتل ضابط في قوات النظام وعنصر من ميليشيا الدفاع الوطني على محورين في بادية حمص

في هجومين متتاليين.. مقتل ضابط في قوات النظام وعنصر من ميليشيا الدفاع الوطني على محورين في بادية حمص

محافظة حمص: قتل ضابط في قوات النظام، وعنصر من ميليشيا الدفاع الوطني، في هجومين منفصلين لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” على محوري السخنة وتدمر بريف حمص الشرقي، حيث دارت اشتباكات مسلحة بين الطرفين، قبل أن ينحسب عناصر “التنظيم” باتجاه عمق البادية السورية.

ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فإن الضابط قتل على محور بادية تدمر، بينما عنصر من ميليشيا الدفاع الوطني قتل على محور السخنة وهو برتبة صف ضابط، وينحدر من قرية أم الميس ناحية حديدة بريف حمص الغربي.

وتشهد المحاور في بادية تدمر تصعيدا بشكل لافت لهجمات تنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقع قوات النظام والميليشيات العاملة معها.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 125 قتيلاً منذ مطلع العام 2024، هم:

17 من تنظيم “الدولة الإسلامية” على يد قوات النظام والميليشيات

98 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 13 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية، قتلوا في 47 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص.

و10 أشخاص بينهم طفل بهجمات التنظيم في البادية

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 15 عملية في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل27 من العسكريين بينهم 7 من الميليشيات الموالية لإيران، و2 من التنظيم، و2 من العاملين في جمع الكمأة

– 25 عملية في بادية حمص، أسفرت عن مقتل 47 من العسكريين بينهم 3 من الميليشيات الموالية لإيران، و12 من التنظيم، واستشهاد مدني.

– 3 عمليات في بادية الرقة، أسفرت عن مقتل 11 من العسكريين، و3 من التنظيم.

– 3 عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 10 من العسكريين، واستشهاد 7 مدنيين بينهم طفل.

– 1 عملية في بادية حلب، أسفرت عن مقتل 3 من الميليشيات الموالية لإيران