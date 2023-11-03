في هجوم بقنبلة.. مقتل وإصابة 5 من تجار ومروجي المخدرات في ريف دمشق

محافظة ريف دمشق: اندلعت مشاجرة في بلدة مضايا بريف دمشق، بين مجموعة شبّان من تجار ومروجي المخدرات، إثر خلافات ومشادات كلامية دفعت أحدهم لفتح قنبلة يدوية ورميها على الآخرين، مما أدى لمقتل شخص وإصابة 4 آخرين بجروح بليغة، تم نقلهم إلى مستشفى لتلقي العلاج.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري في مناطق سيطرة قوات النظام.

وفي منتصف أيلول الفائت، قتل تاجر مخدرات، ينحدر من ريف دمشق، نتيجة استهدافه بالرصاص المباشر، من قبل مسلحين، في محيط بلدة عكوبر بريف دمشق الشمالي، وحسب المعلومات فإن القتيل يعمل مع شعبة المخابرات العسكرية، ويقود مجموعة تتبع لميليشيا الدفاع الوطني في منطقة القلمون الغربي ويتهم بتجارة وترويج المواد المخدرة في المنطقة.

وفي حادثة أخرى، هاجم مسلحون ضمن مجموعة تمتهن تجارة المخدرات بالرصاص والقنابل، مجموعة أخرى تمتهن تجارة المخدرات في منطقة سرغايا بريف دمشق، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بينهم قائد المجموعة.