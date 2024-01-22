في هجوم جديد لـ “التنظيم” على مواقع تمركزهم.. إصابة عنصر من ميليشيا حزب الله اللبناني و5 من ميليشيا الدفاع الوطني في ريف تدمر الشرقي

في هجوم جديد لـ “التنظيم” على مواقع تمركزهم.. إصابة عنصر من ميليشيا حزب الله اللبناني و5 من ميليشيا الدفاع الوطني في ريف تدمر الشرقي

محافظة حمص: أصيب عنصر من ميليشيا حزب الله اللبناني و5 من ميليشيا الدفاع الوطني، بينهم بحالة حرجة، في هجوم جديد نفذه عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الساعات الفائتة، على مواقع يتمركز ضمنها عناصر حزب الله اللبناني وميليشيا الدفاع الوطني وقوات النظام، في منطقة محمية التليلة شرقي مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، حيث جرى نقلهم إلى المشافي في مدينة حمص.

بينما تزامن الهجوم مع غارات جوية نفذتها المقاتلات الحربية الروسية على مواقع “التنظيم” في ذات المنطقة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام منذ مطلع العام الجاري تصعيداً لافتاً في هجمات تنظيم “الدولة الإسلامية” في عموم مناطقها.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 69 قتيلاً منذ مطلع العام 2024، هم:

8 من تنظيم “الدولة الإسلامية” على يد قوات النظام والميليشيات

53 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 5 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية، قتلوا في 23 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص.

و8 أشخاص بينهم طفل بهجمات التنظيم في البادية

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 8 عمليات في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل 19 من العسكريين بينهم 4 من الميليشيات الموالية لإيران، و2 من التنظيم

– 11 عمليات في بادية حمص، أسفرت عن مقتل 24 من العسكريين بينهم 1 من الميليشيات الموالية لإيران، و3 من التنظيم، واستشهاد مدني.

– 2 عملية في بادية الرقة، أسفرت عن مقتل 9 من العسكريين، و3 من التنظيم.

– 2 عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 1 من العسكريين، 6 أشخاص وطفل.