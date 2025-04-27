في هجوم على منزل.. مقتل وإصابة 4 مواطنين بينهم سيدة في حمص

محافظة حمص: أقدم مسلحان يستقلان دراجة نارية، مساء اليوم، على إطلاق النار باتجاه منزل عائلة أثناء جلوسهم على البرندة الأرضية لمنزلهم المطل على الشارع في حي فرن النازحين بمدينة حمص.

مما أدى لوفاة سيدة ومواطن وإصابة مواطنين بجروح متفاوتة، فيما لاذ المسلحان بالفرار.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من عمليات التصفية التي تشهدها المحافظة، وسط تصاعد الغموض حول هوية المنفذين ودوافعهم.

وبذلك، بلغ عدد ضحايا السلوكيات الانتقامية والتصفية منذ مطلع العام 2025 في محافظات سورية متفرقة 571 أشخاص، هم: 549 رجل، 15 سيدات، و 7 أطفال، وتوزعوا على النحو التالي:

– دمشق: 18، هم: (18رجال، 0 سيدة)، 4 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– ريف دمشق: 53 هم:( 52 رجلًا، 1 سيدة)، 6 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– حمص:212 هم:( 198 رجلاً، 11 سيدة و3طفل)، 84 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– حماة:109 هم: ( 107 رجل، 1 سيدة، 1 طفل)، 42 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– اللاذقية:42 هم: (39 رجل، 1 سيدة، وطفلان)، 23 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– حلب: 34 هم: (34 رجل، 0 سيدة)، 0 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– طرطوس: 58 هم: (56 رجل، 1 سيدة ، 1 طفل)، 37 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– إدلب: 14 هم: (14 رجال)، 0 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– السويداء: 2، هم: (2 رجال)، 1 حالة بسبب الانتماء الطائفي.

– درعا:25 هم: (25 رجل).

– دير الزور: 4 هم:(4 رجال).