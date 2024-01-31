في هجوم لخلايا “التنظيم”.. إصابة عنصرين من “قسد” في ريف ديرالزور الشمالي

في هجوم لخلايا “التنظيم”.. إصابة عنصرين من “قسد” في ريف ديرالزور الشمالي

محافظة ديرالزور : هاجم مسلحون من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، حاجزاً عسكريا لقوات سوريا الديمقراطية في بلدة الحريجي بريف ديرالزور الشمالي، واستخدموا الأسلحة الرشاشة، ما أدى لإعطاب سيارة عسكرية وإصابة عنصرين بجروح.

وتعتبر هذه العملية بالتزامن مع إطلاق القوات الأمنية من “قسد” وقوى الأمن الداخلي” الأسايش” عملية “الإنسانية والأمن” في مخيم الهول أقصى شمال الحسكة، التي تستهدف خلايا “التنظيم”.

وأحصى المرصد السوري 19 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 9 قتلى، هم 6 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق الإدارة الذاتية، و1 من التنظيم، و1 مدني

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

14 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين و1 مدني.

عمليتان في الحسكة أسفرت عن مقتل 2 من العسكريين.

عمليتان في الرقة أسفرت عن مقتل 2 من العسكريين.

عملية في حلب أسفرت عن مقتل 1 من التنظيم.