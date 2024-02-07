في هجوم مسلح.. مقتل 4 عناصر من قوات النظام على الأوتوستراد الدولي دمشق-درعا

محافظة درعا: قتل 4 عناصر من قوات النظام، صباح اليوم، في هجوم من قبل مسلحين مجهولين على الأوتوستراد الدولي دمشق- درعا بالقرب من أم المياذن بريف درعا الشرقي، ووفقاً لنشطاء المرصد السوري، فإن العناصر تعرضوا لإطلاق نار بشكل مباشر، قبل أن يلوذ المهاجمون إلى جهة مجهولة، فيما نقل جثثهم إلى المستشفى الوطني في مدينة درعا، وسط استنفار من قبل العناصر والتشديد الأمني.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 28 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 39 شخصا، هم:

– 4 من المدنيين بينهم سيدة وطفل

– 17 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 4 من المتهمين بترويج المخدرات

– 1 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 10 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 3 من الفصائل المحلية المسلحة