في هجوم نفذه “التنظيم”.. مقتل 3 عناصر من ميليشيا الدفاع الوطني في بادية الرقة الشرقية

قتل 3 عناصر من الدفاع الوطني، في هجوم شنه تنظيم “الدولة الإسلامية مساء أمس، على موقع عسكري في محيط زاملة في بادية الرقة الشرقية، حيث تمكن التنظيم خلاله من فرض سيطرته على بعض مواقع ميليشيا الدفاع الوطني بعد فرار عناصر الأخيرة، تزامناً مغ غارات جوية روسية مكثفة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد مساء أمس، بأن مسلحين من خلايا “التنظيم” شنوا هجوما مستهدفين ميليشيا الدفاع الوطني من أبناء عشائر المنطقة بمحيط قرية زاملة في بادية الرقة الشرقية، وتمكن عناصر “التنظيم” من السيطرة على بعض مواقع مليشيا الدفاع الوطني بعد فرار عناصر الأخيرة، وسط إرسال تعزيزات عسكرية من قبل قوات النظام والدفاع الوطني قادمة من حقل أراك باتجاه محاور الاشتباك بمحيط محمية التليلة، تزامنا مع غارات روسية مكثفة ببادية السخنة ومحيط المحطة الثالثة.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 58 قتيلاً منذ مطلع العام 2024، هم:

5 من تنظيم “الدولة الإسلامية” على يد قوات النظام والميليشيات

52 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 5 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية، قتلوا في 21 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص.

ومدني بهجمات التنظيم في البادية.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 8 عمليات في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل 19 من العسكريين بينهم 4 من الميليشيات الموالية لإيران، و2 من التنظيم

– 9 عمليات في بادية حمص، أسفرت عن مقتل 24 من العسكريين بينهم 1 من الميليشيات الموالية لإيران، و3 من التنظيم، واستشهاد مدني.

– 3 عملية في بادية الرقة، أسفرت عن مقتل 8 من العسكريين.

– عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 1 من العسكريين.