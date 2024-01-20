في هجومين منفصلين لـ”التنظيم”.. مقتل وإصابة 20 عنصرا من الدفاع الوطني والمجموعات الموالية لإيران في البادية

في هجومين منفصلين لـ”التنظيم”.. مقتل وإصابة 20 عنصرا من الدفاع الوطني والمجموعات الموالية لإيران في البادية

قتل 3 عناصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، كما ارتفعت حصيلة قتلى عناصر “الدفاع الوطني” إلى 4، في هجوم شنه تنظيم “الدولة الإسلامية” مساء أمس، على موقع عسكري في محيط منطقة زاملة في بادية الرقة الشرقية.

على صعيد متصل، أصيب 16 عنصرا من المجموعات الموالية لإيران من جنسيات مختلفة، في هجوم على محيط محمية التليلة شمال شرق تدمر.

ووفقاً للمعلومات فإن الاشتباكات بين الطرفين انتهت بعد انسحاب عناصر “التنظيم” إلى عمق البادية ووصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام والميليشيات التابعة لها من النقاط التابعة لهم بمحيط حقل أراك.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 62 قتيلاً منذ مطلع العام 2024، هم:

8 من تنظيم “الدولة الإسلامية” على يد قوات النظام والميليشيات 53 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 5 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية، قتلوا في 21 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص.

ومدني بهجمات التنظيم في البادية.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 8 عمليات في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل 19 من العسكريين بينهم 4 من الميليشيات الموالية لإيران، و2 من التنظيم

– 9 عمليات في بادية حمص، أسفرت عن مقتل 24 من العسكريين بينهم 1 من الميليشيات الموالية لإيران، و3 من التنظيم، واستشهاد مدني.

– 3 عملية في بادية الرقة، أسفرت عن مقتل 9 من العسكريين و3 من عناصر التنظيم.

– عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 1 من العسكريين.