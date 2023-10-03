في هجوم استهدف قيادي بـ”قسد”.. استشهاد وإصابة 5 مواطنين برصاص طائش في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: استشهد مدني وأصيب أربع آخرون بجروح متفاوتة، نتيجة رصاص طائش، إثر هجوم مسلحين مجهولون يرجح أنهم من “المسلحين المحليين” على قيادي في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، ابتدأ بتفجير عبوة ناسفة تزامنا مع مرور سيارته في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، وتبع التفجير اشتباكات بالأسلحة الرشاشة

وأشار المرصد السوري، يوم أمس، إلى أن مسلحان محليان فارقا الحياة ، بعد مرور أسابيع على إصابتهما بجروح بليغة، خلال أحداث ” الفتنة” التي اندلعت بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، ومسلحين محليين وعابرين من مناطق النظام من جهة أخرى، في بلدة الربيضة بريف ديرالزور الشمالي.

وشهدت قرى وبلدات على ضفاف نهر الفرات في ريف دير الزور الشرقي، اشتباكات مسلحة بتغطية من مدفعية قوات النظام، بين “قسد” ومسلحين محليين بعد عبورهم من مناطق النظام.