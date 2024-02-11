في هجوم بالأسلحة الرشاشة.. خلايا “التنظيم” تستهدف عنصرين لدى “قسد” في ريف دير الزور الشرقي

في هجوم بالأسلحة الرشاشة.. خلايا “التنظيم” تستهدف عنصرين لدى “قسد” في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: قتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية، وأصيب الآخر بجراح متفاوتة، في هجوم بالأسلحة الرشاشة من قبل خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، أثناء تواجدهما في سوق بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فإن أحد العناصر جرى استهدافه داخل محل الأجهزة الخليوية في البلدة، أما العنصر الثاني جرى استهدافه على الطريق بالقرب من محل ذاته، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي موازاة ذلك، جرى إغلاق المحلات التجارية في سوق بلدة ذيبان خوفا من الاستهدافات.

وأحصى المرصد السوري 31 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 17 قتيل، هم: 13 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق الإدارة الذاتية، و1 من التنظيم، و3 مدني.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

* 23 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 7 من العسكريين و2 مدني.

* 4 عمليات في الحسكة أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين و 1 مدني .

* 3 عمليات في الرقة أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين.

* عملية في حلب أسفرت عن مقتل 1 من التنظيم.