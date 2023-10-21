في هجوم جديد.. خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” يقتلون عنصرين من “قسد” ويحرقون سيارة في ريف الحسكة الجنوبي

في هجوم جديد.. خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” يقتلون عنصرين من “قسد” ويحرقون سيارة في ريف الحسكة الجنوبي

محافظة الحسكة، قتل عنصران من قوات سوريا الديمقراطية، في استهداف جديد من قبل أفراد خلية تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” يستقلون دراجة نارية، حيث جرى استهداف سيارة نوع انتر تحمل مواد لوجستية من مواد غذائية، في قرية شيخ حمد تابعة لبلدة مركدة بريف الحسكة الجنوبي، كما أقدموا على حرق السيارة قبل ان يلوذوا إلى جهة مجهولة.

وتشهد مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية تصعيدا لافتا في هجمات تنظيم “الدولة الإسلامية في شرق الفرات.

وبذلك، يكون المرصد السوري قد أحصى 137 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2023، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 95 قتيلا، هم: 21 مدنيين و69 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق الإدارة الذاتية، وشخص مجهول الهوية، و4 عناصر من “التنظيم”.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 16 عمليات في الرقة أسفرت عن 15 قتلى عسكريين و2 مدنيين.

-105 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 19 من المدنيين، ومجهول الهوية، و 41 عسكري وعنصرين من تنظيم بينهم قيادي عراقي

– 3 عملية في حلب أسفرت عن مقتل 7 عسكريين بينهم قادة

– 13 عملية في الحسكة أسفرت عن جرحى و6 قتلى عسكريين وعنصرين من ” التنظيم”