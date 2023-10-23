في هجوم جديد لخلايا “التنظيم”.. إصابة عنصر من قوى الأمن الداخلي بريف الحسكة الجنوبي

محافظة الحسكة: أصيب عنصر من قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، في هجوم مسلح نفذته خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، استهدف سيارة عسكرية، تزامنا مع مرورها على الطريق الواصل بين بلدتي الهول وتل براك بريف الحسكة، حيث جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبذلك، يكون المرصد السوري قد أحصى 138 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2023، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 95 قتيلا، هم: 21 مدنيين و69 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق الإدارة الذاتية، وشخص مجهول الهوية، و4 عناصر من “التنظيم”.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 16 عمليات في الرقة أسفرت عن 15 قتلى عسكريين و2 مدنيين.

-105 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 19 من المدنيين، ومجهول الهوية، و 41 عسكري وعنصرين من تنظيم بينهم قيادي عراقي

– 3 عملية في حلب أسفرت عن مقتل 7 عسكريين بينهم قادة

– 14 عملية في الحسكة أسفرت عن جرحى و6 قتلى عسكريين وعنصرين من ” التنظيم”