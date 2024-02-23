في هجوم جديد لـ”التنظيم” على سيارة عسكرية.. مقتل وإصابة 5 عناصر من قوات النظام في البادية السورية

في هجوم جديد لـ”التنظيم” على سيارة عسكرية.. مقتل وإصابة 5 عناصر من قوات النظام في البادية السورية

قتل عنصران من قوات النظام وأصيب 3 آخرون بهجوم لخلايا “التنظيم”، صباح اليوم، استهدف سيارة عسكرية تقلهم على طريق الرصافة-أثريا ضمن بادية الرقة السورية.

بالتوازي مع ذلك، نفذت الطائرات الحربية الروسية سلسلة من الغارات على بادية الرصافة، استهدفت مواقع يعتقد أن التنظيم ينطلق منها.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 135 قتيلاً منذ مطلع العام 2024، هم:

17 من تنظيم “الدولة الإسلامية” على يد قوات النظام والميليشيات.

103 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 13 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية، و 5 مدنيين أثناء جمع الكمأة.

قتلوا في 51 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص.

و10 أشخاص بينهم طفل بهجمات التنظيم في البادية.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 16 عملية في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل27 من العسكريين بينهم 7 من الميليشيات الموالية لإيران، و2 من التنظيم، و2 من العاملين في جمع الكمأة

– 27 عملية في بادية حمص، أسفرت عن مقتل 50 من العسكريين بينهم 3 من الميليشيات الموالية لإيران، و12 من التنظيم، واستشهاد 6 مدنيين.

– 4 عمليات في بادية الرقة، أسفرت عن مقتل 13 من العسكريين، و3 من التنظيم.

– 3 عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 10 من العسكريين، واستشهاد 7 مدنيين بينهم طفل.

– 1 عملية في بادية حلب، أسفرت عن مقتل 3 من الميليشيات الموالية لإيران.