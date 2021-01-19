في هجوم على حاجز عسكري.. مقتل عنصرين من “الفرقة الرابعة” بريف درعا الغربي 

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قُتل عنصران من الفرقة الرابعة وجرح آخرون، ليلة أمس، في هجوم نفذه مجهولون على حاجز الصفرين العسكري على طريق السد السياحي غرب مدينة نوى بريف درعا الغربي، بينما لاذ بقية عناصر الحاجز بالفرار إلى تجمعات قوات النظام القريبة في المنطقة.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 857 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 568، وهم: 158 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفل، إضافة إلى 252 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و111 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 24 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.