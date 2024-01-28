في هجوم على قاعدة التنف.. قوات “التحالف الدولي” تسقط مسيّرة أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران

في هجوم على قاعدة التنف.. قوات “التحالف الدولي” تسقط مسيّرة أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران

أسقطت قوات “التحالف الدولي” مسيّرة أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران صباح اليوم، أثناء محاولتها استهداف قاعدة “التنف” التي تتمركز ضمنها قوات “التحالف الدولي” عند مثلث الحدود السورية -العراقية – الأردنية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 تشرين الأول 2023 الفائت، لـ 104 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران توزعت على النحو التالي:

— 24 على قاعدة حقل العمر النفطي

— 15 على قاعدة الشدادي بريف الحسكة

—29 على قاعدة حقل كونيكو للغاز

— 17 على قاعدة خراب الجير برميلان

— 13 على قاعدة التنف

— 2 على قاعدة تل بيدر بريف الحسكة.

— 2 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية.

— 1 على قاعدة قسرك بريف الحسكة.

— 1 على قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة