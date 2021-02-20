في هجوم على مواقع ميليشيا “الحرس الثوري” الإيراني.. خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” تقتل 4 عناصر  من جنسيات سورية  في ريف دير الزور

شن مجهولون يعتقد أنهم عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية، هجومًا على نقطة حراسة لمليشيا “حرس القرى” التابعة لـ”الحرس الثوري” الإيراني، صباح اليوم، على شاطئ نهر الفرات في مدينة العشارة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مقتل 4 عناصر وجرح آخرين من جنسيات سورية.

وكان المرصد السوري قد وثّق قبل قليل، مقتل 4 عناصر وإصابة اثنين آخرين من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها خلايا يعتقد أنهم من تنظيم “الدولة الإسلامية” بسيارتهم قرب قرية وضحة التابعة لبلدة مسكنة بريف حلب الشرقي.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 8 من الميليشيات الموالية للنظام السوري، جراء هجمات مباغتة لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، استهدفت نقاط وحواجز لتلك الميليشيات في مناطق متفرقة من البادية السورية خلال يوم أمس الجمعة، الأمر الذي قابله عشرات الغارات الجوية الروسية التي خلفت قتلى وجرحى في صفوف التنظيم.

وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا، 1339 قتيلًا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ 145 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لمواطنة وطفلة ورجلين في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 754 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.