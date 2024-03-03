في هجوم لخلايا “التنظيم”.. مقتل ضابط بقوات النظام في ريف الرقة

محافظة الرقة: قتل ضابط برتبة ملازم أول، إثر هجوم نفذه خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقع تمركز لقوات النظام والمسلحين الموالين لها، بالقرب من مفرق الحمدانية-معدان شرق محافظة الرقة، حيث دارت اشتباكات بين المهاجمين وقوات النظام، قبل أن ينسحب عناصر التنظيم إلى جهة مجهولة.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 167 قتيلاً منذ مطلع العام 2024، هم:

22 من تنظيم “الدولة الإسلامية” على يد قوات النظام والميليشيات.

127 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 13 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية، قتلوا في 64 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص.

و18 مدني بينهم طفل بهجمات التنظيم في البادية.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 23 عملية في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل 43 من العسكريين بينهم 7 من الميليشيات الموالية لإيران، و5 من التنظيم، و3 مدنيين بينهم 2 من العاملين في جمع الكمأة.

– 30 عملية في بادية حمص، أسفرت عن مقتل 50 من العسكريين بينهم 3 من الميليشيات الموالية لإيران، و14 من التنظيم، واستشهاد 8 مدنيين.

– 6 عمليات في بادية الرقة، أسفرت عن مقتل 15 من العسكريين، و3 من التنظيم.

– 4 عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 16 من العسكريين، واستشهاد 7 مدنيين بينهم طفل.

– 1 عملية في بادية حلب، أسفرت عن مقتل 3 من الميليشيات الموالية لإيران.