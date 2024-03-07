في هجوم لـ”التنظيم”.. مقتل 7 عناصر من الدفاع الوطني في بادية ريف حماة

في هجوم لـ”التنظيم”.. مقتل 7 عناصر من الدفاع الوطني في بادية ريف حماة

قتل 7 عناصر من قوات الدفاع الوطني، في كمين لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، بمنطقة تل سلمة في محيط دويزين بريف حماة الشرقي قرب الحدود الإدارية مع محافظة ريف حمص.

وفي سياق ذلك، نفذت قوات الدفاع الوطني والمسلحين الموالين لقوات النظام حملة تمشيط شرقي بلدة جب الجراح وصولا إلى منطقة جبل البلعاس بريف حمص.

وتواصل قوات النظام منذ 4 أيام دفع تعزيزات عسكرية إلى منطقة البادية السورية، تحضيراً للبدء بعملية تمشيط المنطقة من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، في كل من جبل البشري وجبل العمور وجبل شاعر وبادية تدمر.

وتشهد البادية نشاطاً لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بشكل كبير، تنطلق منها هجمات “التنظيم” ضد مواقع ونقاط تابعة لقوات النظام والميليشيات الموالية لها.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 193 قتيلاً منذ مطلع العام 2024، هم:

22 من تنظيم “الدولة الإسلامية” على يد قوات النظام والميليشيات.

139 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 14 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية، قتلوا في 69 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص.

و32 مدني بينهم طفل بهجمات التنظيم في البادية

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 24 عملية في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل 47 من العسكريين بينهم 7 من الميليشيات الموالية لإيران، و5 من التنظيم، و17 مدنيين بينهم 16 من العاملين في جمع الكمأة.

– 32 عملية في بادية حمص، أسفرت عن مقتل 50 من العسكريين بينهم 3 من الميليشيات الموالية لإيران، و14 من التنظيم، واستشهاد 8 مدنيين.

– 6 عمليات في بادية الرقة، أسفرت عن مقتل 15 من العسكريين، و3 من التنظيم.

– 6 عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 24 من العسكريين بينهم 1 من الميليشيات التابعة لإيران، واستشهاد 7 مدنيين بينهم طفل.

– 1 عملية في بادية حلب، أسفرت عن مقتل 3 من الميليشيات الموالية لإيران.