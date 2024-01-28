في هجوم لـ “التنظيم”.. إصابة عنصر في قوى الأمن الداخلي بريف الرقة الغربي

في هجوم لـ “التنظيم”.. إصابة عنصر في قوى الأمن الداخلي بريف الرقة الغربي

محافظة الرقة: شن عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” يستقلون دراجة نارية هجوماً يوم أمس، على دورية عسكرية تابعة لقوى الأمن الداخلي لـ “الأسايش” بالقرب من مزرعة “الرشيد” غربي الرقة، ما أدى إلى إصابة عنصر بجراح جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما فر المهاجمون إلى جهة مجهولة.

وأحصى المرصد السوري 17 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 8 قتلى، هم 6 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق الإدارة الذاتية، و1 من التنظيم، و1 مدني.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

* 12 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 2 من العسكريين و1 مدني.

* عمليتان في الحسكة أسفرت عن مقتل 2 من العسكريين.

* عمليتان في الرقة أسفرت عن مقتل 2 من العسكريين.

* عملية في حلب أسفرت عن مقتل 1 من التنظيم.