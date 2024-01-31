في هجوم مباغت لمسلحين محليين.. مقتل وإصابة 9 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: قتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية، وأصيب 8 عناصر آخرون بجروح متفاوتة، في هجوم جديد نفذه مسلحون محليون، خلال الساعات الفائتة، على مقر لقسد بالقرب من مدرسة “الرغيب” في بلدة حوايج ذيبان بريف دير الزور الشرقي، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعقب الهجوم استنفرت قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة لملاحقة المهاجمين.

ورصد المرصد السوري لحقوق الانسان، يوم أمس، اندلاع اشتباكات مسلحة بين عناصر من قوات سوريا الديمقراطية من جهة، ومسلحين محليين من جهة أخرى، بعد استهداف الأخير بقذيفتي “أربيجي” مقراً لعناصر “قسد” على الجبل المطل على مدينة البصيرة شرقي دير الزور.