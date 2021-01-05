في هجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية.. مقتل 4 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية شرقي الرقة 

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قُتل 4 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، ليلة أمس، في هجوم مسلح على سيارة عسكرية نفذه مجهولون، على طريق المنخر شرقي الرقة.

وكان المرصد السوري قد رصد، أمس، انفجاراً نتيجة عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارة عسكرية، بالقرب من الحديقة البيضا غرب مركز مدينة الرقة الخاضعة لنفوذ “قسد”، ما أدى إلى إصابة شخصين أحدهما يعمل في مكتب عقاري بالمدينة.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 634 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 222 مدنياً، من بينهم 17 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 409 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.