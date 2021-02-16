في هجوم مسلح.. مقتل عضو مجلس محافظة القنيطرة في مدينة البعث جنوب سورية 

محافظة القنيطرة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون مجهولون، مساء اليوم، مواطنًا في مدينة البعث بريف القنيطرة، ما أدى إلى مقتله على الفور.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن المواطن يشغل منصب عضو في مجلس محافظة القنيطرة.

وكانت مصادر المرصد السوري قد أفادت، في 13 شباط، بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على حاجز يتبع لـ”المخابرات الجوية” في بلدة البكار في ريف القنيطرة الجنوبي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري، في 12 شباط، إلى أن مسلح يستقل دراجة نارية، استهدف عنصر شرطة من مرتبات قيادة شرطة محافظة القنيطرة، وذلك في سوق قرية القصيبة، ما أدى إلى مقتله على الفور.