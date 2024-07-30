في هجوم مفاجئ لـ”التنظيم”.. إصابة 3 سوريين عاملين مع الميلشيات الإيرانية في ريف ديرالزور

في هجوم مفاجئ لـ”التنظيم”.. إصابة 3 سوريين عاملين مع الميلشيات الإيرانية في ريف ديرالزور

محافظة دير الزور: أصيب ثلاثة عناصر من العاملين مع الميليشيات الإيرانية من الجنسية سورية، في هجوم مباغت شنه تنظيم “الدولة الإسلامية” فجر اليوم، على مواقع تتبع الفوج 47، وميليشيا فاطميون في بادية السيال، جنوب البوكمال بريف ديرالزور.

ووفقاً للمعلومات فقد استخدم المهاجمون 3 سيارات مسلحة بمضادات عيار 12.5، واستمرت الاشتباكات لنحو ساعة قبل أن ينسحبوا إثرها إلى عمق البادية.

وفي سياق ذلك، أرسلت الميليشيات تعزيزات عسكرية لتأمين المنطقة ورفع الجاهزية ضد أي هجمات قادمة.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 478 قتيلاً منذ مطلع العام 2024، هم:

29 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم 3 بقصف جوي روسي، والبقية على يد قوات النظام والميليشيات ورعاة مواشي.

400 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 35 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية، قتلوا في 171 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص.

و49 مدني بينهم طفل وسيدة بهجمات التنظيم في البادية.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 61 عملية في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل 119 من العسكريين بينهم 14 من الميليشيات الموالية لإيران، و8 من التنظيم، و20 مدنيين بينهم 17 من العاملين في جمع الكمأة من ضمنهم سيدة.

– 76 عملية في بادية حمص، أسفرت عن مقتل 189 من العسكريين بينهم 15من الميليشيات الموالية لإيران، و18 من التنظيم، واستشهاد 16 مدني بينهم 2 من العاملين بجمع الكمأة.

– 21 عملية في بادية الرقة، أسفرت عن مقتل 52 من العسكريين بينهم 2 من الميليشيات التابعة لإيران، و3 من التنظيم و6 مدنيين بينهم 2 من العاملين بجمع الكمأة.

– 11 عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 35 من العسكريين بينهم 1 من الميليشيات التابعة لإيران، واستشهاد 7 مدنيين بينهم طفل.

– 2 عملية في بادية حلب، أسفرت عن مقتل 5 من العسكريين بينهم 3 من الميليشيات الموالية لإيران.