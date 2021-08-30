في هجوم هو الأول من نوعه.. مقتل عنصرين من قوات النظام الداخلي برصاص مسلحين في مدينة حماة

في هجوم هو الأول من نوعه.. مقتل عنصرين من قوات النظام الداخلي برصاص مسلحين في مدينة حماة

محافظة حماة: قُتل اثنين من عناصر قوى الأمن الداخلي في قوات النظام، جراء قيام مسلحان يستقلان دراجة نارية بإطلاق النار على نقطة حراسة في حي المرابط بمدينة حماة، ما أدى إلى مقتل الشرطيين على الفور.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في أيار/مايو المنصرم، أن مسلح قُتل أثناء اشتباكه ومسلح آخر مع دورية للشرطة التابعة للنظام السوري، بعد استهدافهما لسيارة شرطة تنقل مساجين إلى القصر العدلي بحماة، حيث دارت الاشتباكات عند البوابة الخلفية للقصر العدلي، ووفقًا لمصادر أهلية فإن هجوم المسلحان نتيجة ثأر قديم مع أحد المساجين الذي يتم ترحيله إلى سجن آخر، وأسفر الهجوم عن أضرار مادية في سيارة الشرطة، كما أصيب أحد عناصر الشرطة بجروح خطيرة.