في هجوم كبير وبتغطية من قوات النظام.. مقتل وإصابة 5 عناصر من “قسد” في هجومين منفصلين لمسحلين محليين بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: قتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية وأصيب آخر بجراح، في هجوم لمسلحين محليين، حيث جرى استهدافهما بالرصاص بالقرب من أحد الطرقات الفرعية في بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي، وجرى نقل العنصر إلى المستشفى الميداني لتلقي العلاج.

كما قتل 3 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية وأسر عدد منهم في هجوم مباغت نفذه مسلحون على بلدة أبو حردوب بريف دير الزور الشرقي.

وشهدت قرى الذيبان والحوايج ذيبان وحوايج الجرذي وأبو حردوب والكشكية بريف دير الزور الشرقي، هجمات من قبل مسلحين محليين، وبتغطية مدفعية من قبل قوات النظام، بعد عبور المسلحين من مناطق سيطرة الأخيرة في غرب الفرات باتجاه مناطق “قسد”.

كما ارتفع عدد شهداء المدنيين في بلدة الحردوب إلى 5، بالإضافة إلى وجود جرحى مدنيين في الذيبان والشكيكة، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل قليل، استشهاد 4 مدنيين وأصيب آخرون بجراح، نتيجة سقوط قذائف مدفعية على منزل في بلدة أبو حردوب بريف دير الزور الشرقي، مصدرها قوات النظام، فيما ردت قوات سوريا الديمقراطية على مصادر النيران، وسط تحليق لطيران حربي تابع لـ “التحالف الدولي” في الأجواء.

كما هاجم مسلحون محليون فجر اليوم، بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، بعد عبورهم مناطق سيطرة قوات النظام في غرب الفرات باتجاه مناطق “قسد”، ما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح بين الأخيرة من جهة، وبين المهاجمين من جهة أخرى.