في وضح النهار.. استمرار عمليات الاستيلاء على ممتلكات المدنيين وقطع أشجار الزيتون وفرض الإتاوات المالية في عفرين

محافظة حلب: استولى فصيل “الفرقة التاسعة” على أرض زراعية مزروعة بـ أكثر من 100 شجرة مثمرة، في قرية ممالا غربي التابعة لناحية راجو بريف عفرين، وقام بتشييد 3 أبنية سكنية، دون معرفة فيما إذا كان البناء سيستخدم كمقر أم منزل لمتزعم الفصيل.

كما استولت الفرقة التاسعة على فيلا في قرية الشيخ التابعة لناحية راجو بريف عفرين، بعد طردها للعائلة، بحجة بأن مالك الفيلا المهجر قسراً إلى مدينة حلب، متهما بأنه يعمل لصالح النظام، ووفقاً للمعلومات، فإن عملية الاستيلاء جاءت بعد مراسيم دفن المواطن لوالدته في قرية بحشد شعبي كبير.

بينما أقدم مسلحون موالون لفصائل “الجيش الوطني” على قطع أشجار الزيتون في وضح النهار، لمهجر قسراً من أهالي قرية ترندة، وذلك في حي الأشرفية بمدينة عفرين، بغية تحطيبها وبيعها في أسواق إدلب.

كما أقدموا على قطع 38 شجرة زيتون ونحو 10 شجرة جوز في قرية عوكان التابعة لناحية بلبل بريف عفرين، بهدف تحطيبها وبيعها في الأسواق.

واستمرارا للانتهاكات، أقدم مواطن على دفع إتاوة مالية قدرها 20 ألف دولار أمريكي لفصيل “السلطان ملكشاه”، بعد مفاوضات بين الطرفين، لاسترجاع أملاكه (محطة المحروقات وفيلا ومزرعة) المستولي عليها من قبل الفصيل إبان سيطرته على المنطقة في عام 2018، في قرية قسطل جندو التابعة لناحية شران بريف عفرين، ووفقا للمعلومات التي حصل عليها نشطاء المرصد السوري، فإن الفصيل رفض استرجاع محلات تجارية بحجة استأجارها لأشخاص آخرين.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار الانتهاكات والتجاوزات في وضح النهار من قبل الفصائل الموالية لأنقرة وأجهزتها الاستخباراتية بحق من تبقى في عفرين، في ظل غياب القانون والحاسبة.