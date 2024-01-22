في وضح النهار.. سرقة وإطلاق نار داخل حي العباسية بمدينة حمص

أصيب شاب بطلق ناري بيده اليسرى في حي العباسية بمدينة حمص حيث أقدم شخصان يستقلان دراجة نارية على سرقة حقيبة محمولة ولاذوا بالفرار دون التعرف على هويتهم.

وقام مجموعة من أبناء الحي بنقل الشاب إلى مستشفى الباسل لتلقي العلاج اللازم.

ويعتبر حي العباسية أحد أبرز أحياء مدينة حمص التي تضم عصابات الخطف وترويج المخدرات تحت عباءة ميليشيا حزب الله اللبناني والافرع الأمنية التي تضمن عدم ملاحقتهم والتعرض لهم.

وشهد الحي أمس الأحد اشتباكات متقطعة بين أفراد مجموعتين من تجار المخدرات تخللها رمي قنابل يدوية وسط الحي السكني ما أسفر عن تضرر عدة منازل، وسط مناشدة الأهالي بضرورة تدخل السلطات الأمنية التابعة للنظام السوري.