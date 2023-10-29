في وضح النهار.. مقتل شاب طعنا بأداة حادة في العاصمة دمشق

محافظة دمشق: قتل شاب يبلغ من العمر 18 عاماً، طعناً بأداة حادة من قبل شخص أخر، في وضح النهار، بسبب شجار جرى بينهما، في شارع بغداد في العاصمة دمشق، حيث لاذا القاتل بالفرار إلى جهة مجهولة.

ويأتي ذلك، في ظل الفوضى والفلتان الأمني المنتشر في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام، ما أفسح المجال أمام تزايد معدل الجريمة.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 175 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2023، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 195 شخص، هم: 42 سيدة، و133 رجل، و 20 طفل، توزعوا على النحو التالي:

– 30 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 5 سيدات و3 أطفال و 24 رجل

– 18 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها 9 رجال و9 سيدات و 5 أطفال.

-26 جريمة في السويداء راح ضحيتها 3 أطفال و19 رجل و4 سيدات

–14 جريمة في حمص راح ضحيتها سيدتان و11 رجل وطفل

– 19 جريمة في حماة راح ضحيتها طفل و17 رجل و3 سيدات

– 22 جريمة في درعا راح ضحيتها 6 سيدات و18 رجل.

– 12 جريمة في دمشق راح ضحيتها 3 سيدات وطفل و8 رجال

– 11 جريمة في حلب راح ضحيتها 3 أطفال و5 سيدات و5 رجال

–16 جرائم في دير الزور، راح ضحيتها طفلان و15 رجل وسيدتان.

– 1 جريمة في الحسكة، راح ضحيتها سيدة

– 1 جريمة في القنيطرة راح ضحيتها شاب

– 4 جريمة في طرطوس راح ضحيتها 2 امرأة وطفلة ورجل.

– 1 جريمة في إدلب راح ضحيتها 5 مدنيين