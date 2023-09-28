في يومها الـ 40 على التوالي.. المتظاهرون في السويداء يؤكدون استمرار الانتفاضة المطالبة بالحرية وإسقاط النظام

محافظة السويداء: خرج العشرات من المتظاهرين اليوم بمظاهرة جديدة في ساحة السير/الكرامة وسط مدينة السويداء مطالبين بإسقاط النظام وتحقيق مطالبهم المشروعة في تطبيق القرار الأممي 2254 وتحسين الظروف المعيشية وإطلاق سراح المعتقلين، مرددين شعار “سوريا لنا وماهي لبيت الأسد”، و”ما نركع إلا لله”، مؤكدين على ضرورة الإنتقال السياسي والسلمي للسلطة، ويشار بأن انتفاضة السويداء مستمرة منذ نحو 40 يوماً على التوالي عبر مظاهرات يومية.

وتجمع أمس المئات من أبناء السويداء في مدينة شهبا بريف السويداء الشمالي، بمظاهرة مطالبة بالتغيير السياسي والإفراج عن المعتقلين وتطبيق القرار الأممي 2254.

وحمل المتظاهرون شعارات “مافي للأبد.. عاشت سورية ويسقط الأسد”.