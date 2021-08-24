في يوم واحد.. مخلفات الحرب تزهق أرواح 3 أطفال في ريفي إدلب وحلب

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفلين شقيقين وإصابة طفلين آخرين بجروح، جراء انفجار ذخيرة غير منفجرة من مخلفات قصف سابق لقوات النظام على قرية الصواغية شمال إدلب.

على صعيد متصل، استشهد طفل بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب قرب قرية عرب حسن في ريف مدينة منبج شرقي حلب.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 574 شخصاً، بينهم 78 مواطنة و193 طفلاً.