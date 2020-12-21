في 10 أيام.. “المرصد السوري” يوثّق 4 حالات انتحار وقتل متعمد بحق نساء وأطفال في ريفي إدلب وحلب

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن امرأة مكبلة اليدين توفيت، اليوم، متأثرة بحروقها، حيث أضرم زوجها النيران في منزله ببلدة أطمة شمالي إدلب، ما تسبب بإصابته مع أولاده بحروق بليغة، تم نقلهم إلى المشفى جميعاً.

ووفقاً لمصادر أهلية، فإن الزوج كان يتعاطى المواد المخدرة، وهمّ بحرق عائلته نظراً لحالته الصحية حينها.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 18 ديسمبر/كانون الأول، انتحار شاب بإطلاق النار على نفسه على طريق البل – صوران في الريف الشمالي لمحافظة حلب، ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية، دون معرفة الأسباب التي دفعته للقيام بالانتحار.

وأفادت مصادر المرصد السوري، في 15 ديسمبر/كانون الأول، إن طفلة تبلغ من العمر نحو 6 سنوات توفيت، في قرية براغيدة بريف حلب الشمالي، متأثرة بضربات ولكمات من والدها الذي حاول خنقها، بعد اكتشافه سرقتها مبلغاً من المال.

وتعددت الروايات حول الحادثة منها من التي تُبرء والد الطفلة ومنها ما تتهمه بقتلها عمداً، في حين اعتقلت الشرطة والد الطفلة المتهم بالقتل للتحقيق في الجريمة.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 11 ديسمبر/كانون الأول، حالة انتحار شاب من أبناء مدينة عفرين شنقاً داخل منزله في المدينة حيث عُثر عليه داخل منزله الواقع في حي الأشرفية، بعد اقدامه على الانتحار، لأسباب غير معروفة.