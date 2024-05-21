في 12 نقطة.. مواطنون يتظاهرون ضد “الجولاني” ورفضا للمظاهر العسكرية في جسر الشغور

انطلقت مظاهرات حاشدة، مساء اليوم، ضمن الحراك الشعبي المطالب بسقوط “الجولاني”، ونصرة لمعارضي الجولاني في جسر الشغور التي طوقتها الهيئة بتعزيزات عسكرية ونشرت العديد من الحواجز داخل المدينة لمنع التظاهر.

وشملت المظاهرات 12 نقطة، هي: جسر الشغور وإدلب المدينة وأريحا والجانودية، وبنش وأرمناز وتل الكرامة وابين سمعان وأطمة وكفرتخاريم ومخيمات الكرامة. وبلدة السحارة بريف حلب.

وتتواصل المظاهرات المعارضة لهيئة تحرير الشام وزعيمها “الجولاني”، منذ 85 يوما في المدن والقرى والبلدات في شمال غرب سورية، منذ أن انطلقت في 25 شباط في مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي.

شهدت مناطق ريفي إدلب وحلب حالة استياء وغضب شعبي، إثر تصدي “الهيئة” للمظاهرات الشعبية بطريقة وصفت بـ”التشبيحية”. واعتدى عناصر هيئة تحرير الشام والشرطة والأمن العام على متظاهرين سلميين في عدة مناطق بإدلب، خرجوا رغم القبضة الأمنية المشددة وتطويق المدن بمئات العناصر لاسيما مدينة إدلب التي دعي لمظاهرة مركزية فيها.

ويطالب المتظاهرون المعارضون للجولاني، بثوابت عدة منها القيام بإصلاحات حقيقية، والإفراج عن المعتقلين المظلومين دون مرتكبي الجرائم والجنح، وإسقاط “الجولاني” وتفكيك جهاز الأمن العام بشكله الحالي، وفتح الجبهات مع قوات النظام لاستعادة المدن والبلدات.