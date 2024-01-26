في 16 عملية نفذتها خلايا “التنظيم”.. مقتل 8 أشخاص منذ بداية كانون الثاني ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية”

في 16 عملية نفذتها خلايا “التنظيم”.. مقتل 8 أشخاص منذ بداية كانون الثاني ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية”

شهدت مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024 تصعيداً لافتاً من قبل خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، في تنفيذ عمليات عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات ضد مواقع عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية وأشخاص متعاملة مع الإدارة الذاتية”، حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان 16 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” راح ضحيتها 8 قتلى، هم 6 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق الإدارة الذاتية، و1 من التنظيم، و1 مدني

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 12 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 2 من العسكريين و1 مدني.

– عمليتان في الحسكة أسفرت عن مقتل 2 من العسكريين.

– عملية في الرقة أسفرت عن مقتل 2 من العسكريين.

– عملية في حلب أسفرت عن مقتل 1 من التنظيم.

تفاصيل العمليات والاستهدافات والقتلى كما وثقها المرصد السوري لحقوق الإنسان:

– 1 كانون الثاني، هاجم مسلحون من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، بالأسلحة الرشاشة، حاجزاً عسكريا لقوات سوريا الديمقراطية قرب سوق الهال في بلدة الحوايج بريف دير الزور الشرقي تزامن الهجوم بوصول تعزيزات عسكرية “لقسد” لموقع الهجوم.

– 1 كانون الثاني، نفذ مسلحون من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” هجوما بالأسلحة الرشاشة على نقطة عسكرية لـ”قسد” بالقرب من مدرسة في بلدة الحوايج بريف دير الزور الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية.

– 2 كانون الثاني، قتل عنصر من قوى الأمن الداخلي ” الأسايش” وأصيب آخرين بجروح، نتيجة استهداف سيارة تقلهم من قبل مسلحين يستقلون دراجات نارية يرجح تبعيتهم لخلايا ” تنظيم الدولة الإسلامية” في بلدة محيميدة غربي ديرالزور.

– 3 كانون الثاني، قتل عنصران من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” إثر هجوم نفذه أفراد من الأخيرة على موقع عسكري لـ “قسد” يوم أمس، في قرية الثلجة التابعة لبلدة مركدة بريف الحسكة الجنوبي، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين الطرفين.

– 4 كانون الثاني، قتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية برصاص مسلحين يستقلون دراجة نارية من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، قرب مسجد في بلدة أبو حمام شرقي ديرالزور .

– 5 كانون الثاني، هاجم مسلحان من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” كانا يستقلان دراجة نارية، موقعا عسكريا لقوات سوريا الديمقراطية في بلدة البصيرة بريف دير الزور الشرقي

– 8 كانون الثاني، استهدف مسلحان من خلايا “التنظيم” كانا يستقلان دراجة نارية، مندوبا لفرن خبز، بالرصاص المباشر بعد اقتحام منزله في بلدة الحوايج بريف دير الزور.

– 10 كانون الثاني، شن عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” فجر اليوم، هجوم جديداً ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، حيث استهدف بقذائف صاروخية حاجز لـقسد على الشارع العام في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي

– 10 كانون الثاني، هاجم مسلحان من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، يستقلان دراجة نارية، بقذائف الأربيجي، أحد الحواجز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية مقابل سوق الهال في بلدة الحوايج بريف ديرالزور الشرقي

– 11 كانون الثاني، استهدف مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية يرجح تبعيتهم لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، بالأسلحة الرشاشة أمس نقطة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في قرية السعدة بريف الحسكة الجنوبي،

– 11 كانون الثاني، استهدف مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية يرجح تبعيتهم لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، بقذيفة “آر بي جي”، وبالأسلحة الرشاشة، نقطتي حراسة لقوات سوريا الديمقراطية في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي.

– 11 كانون الثاني، قتل عنصران من قوات سوريا الديمقراطية وأصيب ثالث بجروح، نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون يرجح تبعيتهم لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على الطريق الواصل بين تل السمن و حزيمة في مدينة الرقة، حيث انفجرت بالتزامن مع مرور السيارة.

– 12 كانون الثاني، داهم مسلحان يرجح تبعيتهما لخلايا “تنظيم الدولة الإسلامية” منزل شخص يعمل كمتعهد نفط وصاحب حراقات بهدف خطف ابنه بعد رفض الأخير دفع ” الزكاة” لهم ، حيث رفض طلب الخلايا أكثر من مرة عند مراسلته على تطبيق “الواتس آب” من أرقام “أجنبية”، وعلى إثر مقاومة الأم تم إطلاق الرصاص المباشر على قدمها بواسطة بندقية كلاشنكوف، ومن ثم فروا إلى جهة مجهولة، وذلك في بلدة الكبر بريف دير الزور الغربي.

– 17 كانون الثاني، استهدف مسلحان يستقلان دراجة نارية، بالرصاص المباشر مدير “منظمة فراتنا” إحدى المنظمات العاملة في المنطقة مما أدى لإصابته بجروح بليغة، في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي

– 21 كانون الثاني، أطلق مسلحون من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، الرصاص المباشر شاب عمل سابقا ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية، في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، مما أدى إلى إصابته.

– 21 كانون الثاني، أعدم مدرس ميدانيا، في عملية جديدة نفذته أفراد خلية تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، في بلدة الحوايج بريف دير الزور الشرقي