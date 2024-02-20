في 26 عملية متنوعة.. مقتل 25 من قوات النظام والفصائل على محاور منطقة “بوتين-أردوغان”

في 26 عملية متنوعة.. مقتل 25 من قوات النظام والفصائل على محاور منطقة “بوتين-أردوغان”

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، 26 عملية واستهداف متبادل بين قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة، وعناصر هيئة تحرير الشام والفصائل من جهة أخرى، خلال 20 يوما منذ بداية شباط الجاري، أدت لمقتل 25 شخص، وهم :

– 13 من قوات النظام

-7 من هيئة تحرير الشام

-4 من أنصار الإسلام

– 1 من جيش الأحرار.

تفاصيل العمليات والقتلى كما وثقها المرصد السوري لحقوق الإنسان:

-1شباط، قتل عنصر من قوات النظام إثر قنصه برصاص عناصر غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور جبل أبوعلي بريف اللاذقية الشمالي.

-2 شباط، قتل عنصر وأصيب آخر وهما من قوات النظام، نتيجة استهدفهما من قبل عناصر غرفة عمليات “الفتح المبين” على محاور جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

-5 شباط، قتل عنصر من قوات النظام ينحدر من قرية زور الصارمية بريف حماة الغربي، إثر استهدافه من قبل عناصر هيئة تحرير الشام على محور نخشبا بريف اللاذقية الشمالي.

-6 شباط، قتل عنصر من هيئة تحرير الشام ينحدر من ريف حماة، بقصف مدفعي لقوات النظام على محور كبانة بجبل الأكراد شمالي اللاذقية.

-8 شباط، قتل عنصران من قوات النظام بعمليتين منفصلتين لهيئة تحرير الشام في ريف اللاذقية، حيث قتل الأول على محور عين عيسى بجبل التركمان والآخر على محور تلة الملك في جبل الأكراد.

-10 شباط، قتل عنصر من قوات النظام ينحدر من محافظة ريف دمشق بقصف مدفعي نفذته فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على تلال كبانة بريف اللاذقية الشمالي.

-10 شباط، قتل عنصر من قوات النظام قنصا برصاص هيئة تحرير الشام على محور ترنبة بريف إدلب الشرقي.

-11شباط، قتل عنصر من قوات النظام، قنصا برصاص فصائل “الفتح المبين” على محور كفربطيخ بريف إدلب الشرقي.

-11 شباط، قتل عنصر من قوات النظام قنصا برصاص “هيئة تحرير الشام” على محور الكبية بمنطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

-11 شباط، قتل عنصر من “هيئة تحرير الشام” قنصا برصاص قوات النظام على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي.

-12 شباط، قتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور قتالي بمنطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي.

-12 شباط، قتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي.

-12شباط، استهدفت مسيرة أطلقت من جانب قوات النظام، تجمعا للدراجات النارية قرب مفرق قرية الشيخ سنديان في أقصى ريف إدلب الغربي، مما أدى لمقتل 4 من أنصار الإسلام وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة.

-13 شباط، قتل عنصر من قوات النظام، قنصاً برصاص غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور كرسعة بريف إدلب الجنوبي.

-18شباط، أصيب مواطنين اثنين أحدهما رجل مسن جراء قصف مدفعي مصدره قوات النظام استهدف أطراف بلدة كنصفرة بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب.

-18 شباط، قتل 3 عناصر من هيئة تحرير الشام بينهم سائق تركس جميعهم على محور آفس بريف إدلب، باستهداف مسيرات انتحارية لتجمع آليات أثناء تدشيم النقاط العسكرية.

-18 شباط، قتل عنصر من جيش الأحرار في استهداف مسيرة انتحارية لموقع قرب قرية السرمانية بريف حماة الشمالي الغربي.

-19 شباط، قتل عنصران من “هيئة تحرير الشام” جراء استهدافهما بصاروخ حراري موجه مصدره قوات النظام، في قرية بينين بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

-20 شباط، قتل عنصر من قوات النظام برصاص فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على أحد محاور ريف اللاذقية الشمالي ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.