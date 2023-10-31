في 3 حوادث فلتان أمني .. مقتل وإصابة 4 أشخاص بينهم طفلة في مناطق متفرقة من مدينة درعا

في 3 حوادث فلتان أمني .. مقتل وإصابة 4 أشخاص بينهم طفلة في مناطق متفرقة من مدينة درعا

محافظة درعا: رصد نشطاء المرصد السوري، 3 حوادث فلتان أمني جرت في عدة مناطق بدرعا، حيث قتلت سيدة وابنتها التي تبلغ من العمر سنتان، إثر استهدافهما بالرصاص المباشر، من قبل مسلحين مجهولين، في بلدة عتمان بريف درعا الأوسط، فيما لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة.

على صعيد متصل، أصيب طفل بجروح، أثناء محاولة اختطافه من قِبل مسلحين مجهولين، في بلدة معربة في الريف الشرقي من محافظة درعا، ووفقاً للمعلومات فإن والد الطفل من عشائر البدو، ويُتهم بالعمل في تجارة وترويج المخدرات.

وفي حادثة ثالثة خلال اليوم، أصيب شاب بجروح، بعد استهدافه بالرصاص المباشر من قبل مسلحين مجهولين، في مدينة داعل شمال محافظة درعا، فيما لاذ المسلحون إلى جهة مجهولة.

وتأتي هذه الاستهدافات الشبه متكررة على خلفية الفوضى والفلتان الأمني ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 439 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 348 شخصا، هم:

– 126 مدني بينهم 7 سيدات و7أطفال

– 26 من المتهمين بترويج المخدرات.

– 146 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها بينهم امرأة

-24 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها.

– 10 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

– 12 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” وانضموا لأجهزة النظام الأمنية

– 2 من العاملين لصالح حزب الله اللبناني بينهم قيادي

– 1 من المتعاونين مع الميليشيات الإيرانية.

– 1 من المقاتلين السابقين في “جبهة النصرة سابقاً”.