في 6 أيام.. الطائرات الحربية الروسية نفذت نحو 50 غارة جوية على منطقة “بوتين-أردوغان”

نفذت الطائرات الحربية الروسية 46 غارة جوية ضمن منطقة “خفض التصعيد” منذ بداية أيلول الجاري وحتى اليوم الاثنين، أي خلال 6 أيام، وتوزعت الغارات على أرياف اللاذقية وحماة وإدلب، حيث استهدفت في 1 أيلول، معسكر لهيئة تحرير الشام في حرش قرية الحمامة بريف إدلب الغربي بـ8 غارات، إضافة إلى 4 غارات على محاور كبانة بريف اللاذقية ودوير الأكراد بريف حماة الشمالي الغربي.

وفي 2 أيلول، نفذت الغارات الروسية 6 غارات على تلال كبانة وتلة الخضر بريف اللاذقية، والسرمانية بريف حماة

ونفذت 6 غارات روسية، في 3 أيلول، على محيط كنصفرة وحميمات بجبل الزاوية بريف إدلب.

وفي 4 أيلول، قصفت طائرة روسية بـ 6 غارات بلدة كنصفرة وعين لاروز وأورم الجوز في ريف إدلب.

كما نفذت في 5 أيلول، 10 غارات روسية على تلال كبانة وكفردين في ريف اللاذقية،

وبلدة كنصفرة والبارة وبينين بجبل الزاوية في ريف إدلب.

وآخرها اليوم الاثنين 6 أيلول، حيث نفذت طائرة حربية روسية 6 غارات على محيط احسم بجبل الزاوية في ريف إدلب.