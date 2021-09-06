المرصد السوري لحقوق الانسان


في 6 أيام.. الطائرات الحربية الروسية نفذت نحو 50 غارة جوية على منطقة “بوتين-أردوغان”

نفذت الطائرات الحربية الروسية 46 غارة جوية ضمن منطقة “خفض التصعيد” منذ بداية أيلول الجاري وحتى اليوم الاثنين، أي خلال 6 أيام، وتوزعت الغارات على أرياف اللاذقية وحماة وإدلب، حيث استهدفت في 1 أيلول، معسكر لهيئة تحرير الشام في حرش قرية الحمامة بريف إدلب الغربي بـ8 غارات، إضافة إلى 4 غارات على محاور كبانة بريف اللاذقية ودوير الأكراد بريف حماة الشمالي الغربي.
وفي 2 أيلول، نفذت الغارات الروسية 6 غارات على تلال كبانة وتلة الخضر بريف اللاذقية، والسرمانية بريف حماة
ونفذت 6 غارات روسية، في 3 أيلول، على محيط كنصفرة وحميمات بجبل الزاوية بريف إدلب.
وفي 4  أيلول، قصفت طائرة روسية بـ 6 غارات بلدة كنصفرة وعين لاروز وأورم الجوز في ريف إدلب.
كما نفذت في 5 أيلول، 10 غارات روسية على تلال كبانة وكفردين في ريف اللاذقية،
وبلدة كنصفرة والبارة وبينين بجبل الزاوية في ريف إدلب.
وآخرها اليوم الاثنين 6 أيلول، حيث نفذت طائرة حربية روسية 6 غارات على محيط احسم بجبل الزاوية في ريف إدلب.

لتبقى على اطلاع باخر الاخبار يرجى تفعيل الاشعارات

قد يعجبك ايضا المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول