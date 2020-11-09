قائد “الدفاع الوطني” في الميادين يتلقى ضرباً مبرحاً من أحد عناصره على خلفية توبيخ الأول للأخير

قائد “الدفاع الوطني” في الميادين يتلقى ضرباً مبرحاً من أحد عناصره على خلفية توبيخ الأول للأخير

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، من داخل مدينة الميادين الخاضعة لنفوذ الإيرانيين والميليشيات الموالية لها وقوات النظام، أن خلاف جرى بين قائد ميليشيا الدفاع الوطني في الميادين وأحد عناصره، حيث قام العنصر بضرب قائده ضرباً مبرحاً، أمام “مقصف الربوة” بشارع الكورنيش ضمن المدينة، وذلك بعد أن قام القيادي بتوبيخ العنصر لتخلفه عن أداء مهامه العسكرية لنحو أسبوع.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن العنصر كان تحت تأثير الكحول ورد على قائد الميليشيا بالضرب المبرح.

وكان المرصد السوري نشر في الثالث من الشهر الجاري، أن دوريات مشتركة تابعة لـ “الشرطة العسكرية والأمن العسكري”، عمدت إلى شن مداهمات جديدة في مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة قوات النظام والإيرانيين بريف دير الزور الشرقي، وذلك بحثاً عن مطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية في جيش النظام، وكان المرصد السوري نشر في 14 تشرين الأول الفائت، أن أجهزة النظام الأمنية نفذت حملة دهم واعتقال في مناطق عدة بريف دير الزور الشرقي خلال الأيام الأخيرة المنصرمة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن عمليات الاعتقال تمت بهدف سوق الشبان إلى الخدمة الإلزامية، حيث اعتقلت أجهزة النظام الأمنية نحو 50 شاباً من مدينة الميادين الخاضعة لنفوذ الميليشيات الإيرانية وبعض التشكيلات التابعة للنظام، بالإضافة إلى اعتقال نحو 55 شاباً من بلدات “الزباري – سعلو – موحسن” في ريف دير الزور الشرقي.