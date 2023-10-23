قادما من العاصمة دمشق.. قوات النظام تستقدم رتل عسكري إلى مدينة دير الزور تزامنا مع مخاوفها من التصعيد العسكري في المنطقة

قادما من العاصمة دمشق.. قوات النظام تستقدم رتل عسكري إلى مدينة دير الزور تزامنا مع مخاوفها من التصعيد العسكري في المنطقة

محافظة دير الزور: أفاد نشطاء المرصد السوري، بدخول رتل عسكري إلى مدينة دير الزور، استقدمته قوات النظام ظهر اليوم، مؤلف من عدة عربات عسكرية من نوع “الزيل” وعربات روسية من نوع بانزير، بالإضافة إلى حافلات نقل جند، قادماً من العاصمة دمشق.

وتشهد مناطق نفوذ قوات النظام في دير الزور تحركات عسكرية من قبل الأطراف المتواجد في المنطقة، خوفا من التصعيد العسكري جديد في المنطقة.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 21 تشرين الأول الجاري، بأن النظام يعيش حالة من الإرباك في الضفة الغربية، كما أنه يخشى من التصعيد العسكري بين إيران وأمريكا في المنطقة، ولا سيما بعد محاولات إيرانية في زج النظام في الصراع الدائر في المنطقة، الذي يحاول من جانبه في الوقت الحالي على تقديم الدعم إعلاميا.

كما أن يتخوف كل من الروس والنظام في البادية السورية، من عودة نشاط تنظيم “الدولة الإسلامية” الذي يكثف من هجماته ضد المواقع العسكرية المنتشر في البادية خلال الفصل الشتاء.