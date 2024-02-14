قادمة عبر معبر الوليد الحدودي.. دخول شاحنات تابعة لـ “التحالف الدولي” إلى منطقتي دير الزور والحسكة

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول عدد من الشاحنات التابعة لـ “التحالف الدولي” إلى مناطق نفوذ “قسد”، قادمة عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم “كردستان العراق”، محملة بمعدات عسكرية ولوجستية وصهاريج وقود، حيث اتجهت نحو القواعد الأمريكية في منطقتي دير الزور والشدادي بريف الحسكة الجنوبي، لتعزيز قواعدها العسكرية في ظل استمرار الهجمات الإيرانية على المنطقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد أمس، وصول رتل عسكري إلى القاعدة الأمريكية في خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة، ويتكون الرتل من 15 مدرعة نوع برادلي، في إطار تعزيز القوات الأمريكية قواعدها بالأسلحة الثقيلة والمدرعات.