قادمة عبر معبر الوليد الحدودي.. قوات “التحالف الدولي” تعزز قاعدة خراب الجير بـ 35 شاحنة

محافظة الحسكة، رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، دخول رتل تابع لقوات “التحالف الدولي”، إلى قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمالي الحسكة، قادم من إقليم كردستان العراق عبر معبر الوليد الحدودي، ويضم الرتل 35 شاحنة محملة بمعدات عسكرية ولوجستية وصهاريج وقود، لتعزيز القاعدة بعد تعرضها لهجمات عدة من قبل المجموعات المدعومة من إيران.

وتستمر التعزيزات البرية والجوية بالوصول إلى قواعد التحالف في شمال سوريا لتحصين القواعد من الاستهدافات التي تتعرض لها في إطار حملة الانتقام لغزة التي تتبناها ما تسمى “بالمقاومة الإسلامية” والميليشيات الإيرانية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد مساء أمس، استقدام قوات “التحالف الدولي” رتلاً عسكرياً محملاً بمعدات عسكرية ومواد لوجستية ومعدات طبية وذخائر، قادماً من جنوبي الحسكة باتجاه قاعدة “التحالف الدولي” في معمل غاز كونيكو بريف دير الزور الشمالي الشرقي.