قادمة من إقليم كردستان العراق.. قافلة جديدة لـ”التحالف الدولي” تدخل مناطق شمال وشرق سورية

دخلت قافلة لـ”التحالف الدولي” إلى شمال وشرق سورية قادمةً من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، وتتألف القافلة من 30 شاحنة محملة بمواد لوجستية ومعدات عسكرية ومدرعات، حيث توجهت نحو القواعد العسكرية في مناطق الحسكة وديرالزور.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، في 10 تموز، دخول قافلة عسكرية لـ”التحالف الدولي” من معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كردستان العراق، إلى مناطق شمال شرق سورية، وتتألف القافلة من 25 شاحنة تحمل معدات لوجستية وعسكرية، اتجهت نحو قاعدة تل بيدر في ريف القامشلي بمحافظة الحسكة.